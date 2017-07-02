В Хорватии мужчина расстрелял своего психиатра из автомата

Об этом сообщают 'РИА Новости' со ссылкой на портал Jutarnji List. В воскресенье, 2 июля, пациент расстрелял своего врача-психиатра из автомата.

Они проживали в многоквартирном доме в посёлке Барбат на острове Раб в Адриатическом море. Пациент Серджан Смойвер и психиатр Синиша Ракич были соседями. Жена врача спаслась, спрыгнув из окна второго этажа. Ракич был убит утром в воскресенье очередью из автомата Калашникова. После этого Смойвер забаррикадировался в своей квартире и заявил о приготовленном взрывном устройстве.

выстрелил в них несколько раз из огнестрельного оружия. 'По прибытии сотрудников полиции подозреваемый 1969 г.р. По прибытии спецназа извлечено тело жертвы 1966 г.р., подтверждена его смерть', — сообщили в МВД Хорватии, не называя имён. Место происшествия оцеплено, вызвано специальное подразделение полиции.

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