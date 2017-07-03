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Источник: Женщина, погибшая на ул. Невского, жила на другом конце города

В мире
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Невского, жила на другом конце города. Женщина, погибшая 3 июля после падения на ул. Об этом LiveKenig сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.   

Источник: Женщина, погибшая на ул. Невского, жила на другом конце города

После этого она ушла. 'Утром женщина сказала матери, что у неё алкогольная депрессия и она готова пройти лечение. Невского. Её одежду нашли между четвёртым и пятым этажами в доме на ул. Предположительно, женщина упала с пятого этажа',

   — рассказал собеседник.

Невского обнаружили тело 46-летней женщины. В понедельник, 3 июля, в 14:30 на ул. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Источник: Женщина погибшая на ул. Невского жила на другом конце города
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Источник: Женщина, погибшая на ул. Невского, жила на другом конце города