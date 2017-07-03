Калининградка, пострадавшая при выходе из автобуса, отсудила 200 тыс. рублей

рублей. Женщина, пострадавшая при выходе из автобуса, отсудила у компании 'Евролайн один' 200 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Женщина выходила на остановке в районе ул. ДТП случилось летом 2016 года. Когда она только сошла с подножки, водитель закрыл дверь и поехал. Октябрьской. Он остановился на крики пассажиров. В результате женщине защемило руку. Мужчина открыл дверь, отчего пассажирка упала на проезжую часть.

Кроме того, она получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как вред здоровью средней степени тяжести', — пояснили в пресс-службе суда. 'Обращаясь в суд, истица указала, что в результате случившегося ей был причинён моральный вред.

рублей. Районный суд взыскал с перевозчика 'Евролайн один' в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в 200 тыс.

Материал к публикации подготовил