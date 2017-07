В Бостоне автомобиль врезался в толпу прохожих, сообщается о девяти пострадавших (фото, видео)

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Boston Globe. В понедельник, 3 июля, в США в городе Бостон (штат Массачусетс) автомобиль врезался в группу прохожих.

Сообщается, что как минимум девять человек получили ранения разной степени тяжести. Американское издание ссылается на полицию. Пострадавшие доставлены в больницы.

https://t.co/Sg7Nts88uA pic.twitter.com/beE4W7Cz74 LATEST: Injuries reported after vehicle strikes pedestrians near Boston's Logan Airport, police say.

Материал к публикации подготовил