На трассе Калининград — Советск столкнулись два песковоза, один из них загорелся (видео)

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Во вторник, 4 июля, на трассе Калининград — Советск столкнулись два песковоза.

Талпаки. ДТП произошло в 18 км от пос. От удара грузовик съехал на обочину и загорелся. Водитель грузовика нарушил дистанцию, отчего песковоз врезался во впередиидущий такой же автомобиль.

На место происшествия незамедлительно прибыли патрульные экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции Черняховского района. В аварии никто не пострадал. Проводится проверка.

Обошлось без пострадавших! Столкновение двух песковозов, грузовик догнал впередиидущего, опрокинулся и загорелся. Видео от очевидцев #дтп #полиция #гибдд #калининград На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД.

Материал к публикации подготовил