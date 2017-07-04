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На трассе Калининград — Советск столкнулись два песковоза, один из них загорелся (видео)

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Во вторник, 4 июля, на трассе Калининград — Советск столкнулись два песковоза.  

На трассе Калининград — Советск столкнулись два песковоза, один из них загорелся (видео)

Талпаки. ДТП произошло в 18 км от пос. От удара грузовик съехал на обочину и загорелся.  Водитель грузовика нарушил дистанцию, отчего песковоз врезался во впередиидущий такой же автомобиль.

На место происшествия незамедлительно прибыли патрульные экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции Черняховского района. В аварии никто не пострадал. Проводится проверка.

Обошлось без пострадавших! Столкновение двух песковозов, грузовик догнал впередиидущего, опрокинулся и загорелся. Видео от очевидцев #дтп #полиция #гибдд #калининград На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: На трассе Калининград — Советск столкнулись два песковоза один из них загорелся (видео)
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На трассе Калининград — Советск столкнулись два песковоза, один из них загорелся (видео)