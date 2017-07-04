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Протащил несколько десятков метров: ДТП у Закхаймских ворот попало на камеры "Безопасного города" (видео)

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Литовский вал, которая случилась утром 4 июля. В объектив камер 'Безопасного города' попали кадры дорожной аварии на перекрёстке Московского проспекта и ул.

Протащил несколько десятков метров: ДТП у Закхаймских ворот попало на камеры "Безопасного города" (видео)

Водитель автокрана цепляет иномарку и тащит её несколько десятков метров. На кадрах видно, как при проезде перекрёстка Ford пытается перестроиться, но грузовик МАЗ настигает его. В результате машина врезается в бордюр, получает значительные технические повреждения.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, которые привели к ДТП. Как сообщили LiveKenig в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Протащил несколько десятков метров: ДТП у Закхаймских ворот попало на камеры "Безопасного города" (видео)
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Протащил несколько десятков метров: ДТП у Закхаймских ворот попало на камеры "Безопасного города" (видео)