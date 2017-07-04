В Калининграде экс-сотрудник УФСИН получил полтора года тюрьмы за приобретение амфетамина

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе ведомства. В Калининграде бывшему сотруднику регионального УФСИН России вынесли приговор за незаконное приобретение наркотических средств.

Калининграда. Приговор вынесен Московским районным судом г. Сообщается, что в незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, сержанта внутренней службы заподозрили сотрудники ОСБ УФСИН России по Калининградской области.

Черняховска. '12 февраля совместно с оперуполномоченными регионального УНК УМВД был задержан младший инспектор отделения безопасности Отдела охраны КПБСТИН г. После проведения личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты 13 свертков с порошкообразным веществом внутри', — говорится в сообщении.

Общий вес наркотика — 3,77 граммов. Как показала экспертиза, изъятое средство оказалось амфетамином. 2 ст. В СУ СК России по Калининградской области в отношении задержанного возбуждили уголовное дело по ч. 228 УК РФ (Незаконное приобретение без цели сбыта психотропного вещества, совершенном в крупном размере).

Сообщается, что он также поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, т.е. С предъявленным обвинением подсудимый согласился. без проведения судебного следствия.

316 УПК РФ (Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора) рассмотрение дела в особом порядке возможно лишь при наличии на то согласия государственного обвинителя и потерпевшего, а назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление', — отметили в пресс-службе. 'Следует отметить, что согласно ст.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд отнёс 'явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, активное способствование расследованию преступления, а также способствование в изобличении иных лиц, молодой возраст', отметили в ведомстве. Против удовлетворения данного ходатайства государственный обвинитель не возражал.

2 ст. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. Экс-сотруднику УФСИН назначено наказание в виде лишения свободы сроком полтора года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 228 УК РФ (Незаконное приобретение без цели сбыта психотропного вещества, совершенном в крупном размере). Приговор вступил в законную силу.

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