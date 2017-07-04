Жителю области грозит пять лет тюрьмы за кражу блоков с экскаватора на более чем 200 тыс. рублей

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. В Калининграде следователи Отдела МВД России 'Багратионовский' направили в суд уголовное дело о краже блоков управления с грузовой техники.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий 26-летнего подозреваемого полицейские задержали по горячим следам. Отмечается, что преступление было совершено в феврале 2017 года. Расследование уголовного дела о хищении блоков управления с грузовой техники закончили сотрудники Межмуниципального отдела МВД России 'Багратионовский'.

Следующей ночью подозреваемый взломал дверь в хозяйственную постройку в Багратионовске и вынес оттуда 16 канистр с дизельным топливом, а также наборы гаечных ключей. 'Как установили сотрудники уголовного розыска, в ночь на 21 февраля злоумышленник, повредив забор, проник на охраняемую автостоянку в поселке Нивенское и снял с грузовика и двух экскаваторов блоки управления стоимостью 216 000 рублей, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 35 000 рублей', — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям, которое грозит мужчине, может составить пять лишения свободы. 26-летнему жителю региона предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 'Б' части 2 статьи 158 и пунктами 'Б' и 'В' части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 'Кража с незаконным проникновением в помещение' и 'Кража с причинением значительного ущерба гражданину'. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе.

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