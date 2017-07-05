В Советске при пожаре в жилом доме пострадали люди

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области. Поздно вечером во вторник, 4 июля, на улице Балтийской в Советске произошёл пожар в жилом доме.

На кухне одноэтажного жилого дома в одной из квартир загорелась мебель. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 22:48.

Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-12 и ПСЧ-16 в составе семи человек', – говорится в сообщении. 'Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным.

Удалось спасти одного человека, сообщается также о нескольких пострадавших. На место ЧС направили две единицы техники.

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