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В Советске при пожаре в жилом доме пострадали люди

В мире
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Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области. Поздно вечером во вторник, 4 июля, на улице Балтийской в Советске произошёл пожар в жилом доме.

В Советске при пожаре в жилом доме пострадали люди

На кухне одноэтажного жилого дома в одной из квартир загорелась мебель. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 22:48.

Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-12 и ПСЧ-16 в составе семи человек', – говорится в сообщении. 'Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным.

Удалось спасти одного человека, сообщается также о нескольких пострадавших. На место ЧС направили две единицы техники.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: В Советске при пожаре в жилом доме пострадали люди
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В Советске при пожаре в жилом доме пострадали люди