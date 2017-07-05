В Калининграде ищут пропавшего 34-летнего мужчину

Об этом сообщают волонтёры из группы поиска пропавших людей 'Мама Люда'. В Калининграде волонтёры ищут пропавшего 34-летнего Юрия Гарбузова.

Мужчина вышел из дома по ул. В последний раз его видели 28 февраля 2017 года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Станочной.

Рост 170 см, среднее телосложение, волосы короткие рыжие. На вид мужчине 35 лет. Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8 (4012) 554-502, 02 или 102 (полиция) или к координатору поисковой группы: 8-911-486-44-54 (Александр). В день пропажи был одет в светло-кофейную куртку и тёмно-серые спортивные штаны.

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