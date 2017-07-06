На Мамоновском шоссе столкнулись два автомобиля, Mazda улетела в кювет

Об этом LiveKenig сообщают очевидцы происшествия. В среду днём, 5 июля, на Мамоновском шоссе столкнулись две легковушки Ford и Mazda.

Водитель не справился с управлением и врезался в Ford', — рассказал очевидец Сергей. 'Напротив ресторана 'Камелот' на перекрёстке из посёлка Прибрежного выезжала Mazda.

Оба транспортных средства получили значительные технические повреждения. После столкновения с Ford вторую иномарку отбросило, и Mazda оказалась в кювете. Сейчас участники аварии вызвали на место сотрудников ГИБДД, которые установят обстоятельства аварии. Никто из водителей и пассажиров, по словам очевидца, не пострадал.

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