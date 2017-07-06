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В мире
» В Калининградской области за сутки потушили четыре пожара в жилых домах
В Калининградской области за сутки потушили четыре пожара в жилых домах
В мире
Автор:
Honna
Сегодня, 06:36
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Материал к публикации подготовил
Honna
.
Теги:
В Калининградской области за сутки потушили четыре пожара в жилых домах
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В Калининградской области за сутки потушили четыре пожара в жилых домах