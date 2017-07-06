Появилось видео массового досмотра автомобилей на ул. Горной

Горной в Калининграде попал на видео. Досмотр автомобилей на ул. Ролик LiveKenig предоставил очевидец.

Часть дороги перекрыта, установлены знак-таблички 'СТОП-контроль'. На видео сотрудники правоохранительных органов проверяют машины. Дежурят наряды ДПС.

Горной сотрудники ГИБДД и ОМОН начали проводить досмотр автомобилей. Ранее очевидцы рассказали, что в четверг, 6 июля, в Калининграде на ул. Досмотр связан с очередным рейдом, направленным на противодействие террористической и экстремистской деятельности. По их словам, на улице много людей в штатском. Об этом LiveKenig сообщил источник в правоохранительных органах.

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