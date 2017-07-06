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Росгвардия: в детском саду Янтарного найдены тротиловые шашки и патроны для "Маузера"

В мире
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Янтарном запас боеприпасов и взрывчатки. Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии обнаружила в подвале детского сада в пос. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Росгвардии.

Росгвардия: в детском саду Янтарного найдены тротиловые шашки и патроны для "Маузера"

Полиция, оперативные службы и сотрудники регионального УФСБ продолжают работу на месте. Инженерно-техническая служба Росгвардии идентифицировала на месте 2 23-миллиметровых зенитных выстрела, 5 тротиловых шашек, 99 учебных запалов для ручных гранат, 67 патронов от автомата Калашникова, 167 патронов калибра 7.92 мм для германской винтовки 'Маузер'. Боеприпасы переданы на криминалистическую экспертизу.

Звонок поступил от завхоза дс 'Янтарик', который обнаружил 'арсенал' в подвале среди стройматериалов. Ранее LiveKenig уже писал о находке: в четверг, 6 июля, около 15:35 в центр оперативного управления Росгвардии поступил сигнал о найденных запасах боеприпасов.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Росгвардия: в детском саду Янтарного найдены тротиловые шашки и патроны для "Маузера"
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Росгвардия: в детском саду Янтарного найдены тротиловые шашки и патроны для "Маузера"