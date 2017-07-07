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» » Под Зеленоградском пожарные потушили жилой дом

Под Зеленоградском пожарные потушили жилой дом

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области. В четверг, 6 июля, под Зеленоградском пожарные потушили жилой дом.

Под Зеленоградском пожарные потушили жилой дом

В посёлке Кострово Зеленоградского городского округа горел одноэтажный кирпичный дом. Сообщение о возгорании поступило в центр управления в 23:45. В здании на две семьи выгорела прихожая и ванная комната на площади 10 кв.м.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара были привлечены расчёты пожарно-спасательных частей: 10 человек и 3 единицы техники.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Под Зеленоградском пожарные потушили жилой дом
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Под Зеленоградском пожарные потушили жилой дом