В Зеленоградском районе обнаружили нелегальный песчаный карьер (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В Зеленоградском районе полиция и ФСБ обнаружили нелегальный песчаный карьер.

У них изъяли два экскаватора и грузовик. За незаконную добычу песка полицейские задержали двух водителей.

Чтобы не привлекать внимания, работы они вели по ночам. Злоумышленники добывали песко-гравийную смесь в лесу между посёлками Сиренево и Свободное. Или по фактической оплате на месте. Отгрузку песка осуществляли по предварительной договорённости с одной из транспортных компаний Калининградской области.

Полиция направила материалы в Росприроднадзор о наложении в отношении юридических лиц, в чьём пользовании находятся экскаваторы, штрафов. 'Изъятая техника помещена на спецстоянку. Размер взысканий может составить от 800 тысяч рублей до одного миллиона', — пояснили в пресс-службе.

171 УК РФ ('Незаконное предпринимательство'). Сотрудники ОЭБП ОМВД России по Зеленоградскому району проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.

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