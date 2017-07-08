В порту под Балтийском загорелась разлитая на воде нефть

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области. В пятницу, 7 июля, в порту под Балтийском потушили разлитую на воде нефть.

Севастопольский Балтийского района. Пожар произошёл в Восточном порту пос. В 7:37 спасателям поступило сообщение о возгорании нефтепродуктов, разлитых на площади 15 кв.м.

Пострадавших нет. В тушении участвовали 4 человека и одна единица техники.

В 2014 году разлив нефтепродуктов случился в Калининградском заливе. В 2016 году в Гдыне отдыхающих пляжа эвакуировали из-за разлитой на воде нефти.

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