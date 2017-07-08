На трассе Калининград — Черняховск сгорел Peugeot

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области. В пятницу, 7 июля в Гвардейском районе на автотрассе Калининград — Черняховск сгорел автомобиль Peugeot.

Силы и средства ведомства среагировали своевременно, пострадавших нет. Сообщение о горящей машине поступило в центр управления МЧС в 12:58. В автомобиле выгорел моторный отсек, повреждено лобовое стекло, крылья и панель. В ликвидации пожара участвовали три человека и одна единица техники.

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