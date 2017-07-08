В Калининграде при получении взятки задержали сотрудника регионального минконтроля Александра Цыбульского

Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Валерия Родина. В Калининграде при получении взятки задержан глава департамента строительного надзора министерства регионального контроля и надзора Александра Цыбульского.

Он предупредил сотрудников правительства и подведомственных структур, что любая попытка заработать на своей должности будет вести не к увольнению, а к уголовному преследованию. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, комментируя ситуацию, заявил, что у правительства имеются все необходимые инструменты для того, чтобы выявлять тех, кто ворует и берёт взятки.

Надо понимать формулу 'одна взятка -арест'. 'Ни малейшей жалости к чиновникам, уличённым в коррупции, не будет. Если кто-то не понял пример Дмитрия Новикова, который был задержан этой весной, то повторяю ещё раз: в Правительстве Калининградской области коррупции не будет', – заявил Алиханов.

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