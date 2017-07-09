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True Map - персональная карта путешественника

В мире
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Если вы много путешествуете, мечтаете объездить весь земной шар, и вам нравится отмечать места, где вам уже посчастливилось побывать, True Map создана специально для вас. .

True Map - персональная карта путешественника

True Map – это большая и подробная карта мира со стирающимся слоем. Вы можете повесить ее на стену и каждый раз, возвращаясь из очередной поездки, стирать новый участок на карте, отмечая, что здесь вы уже были. .

Особенности карты True Map.

Создатели карты уделили большое внимание детализации. Карта имеет формат А1, что позволило прорисовать все столицы и значимые города мира. На сегодняшний день это самая большая и подробная из существующих скретч-карт. .

Особенно подробно на карте отображено административное деление территории таких стран как России, США, Канада, Китай, Австралия. .

Не осталась без внимания и Европа. На карте сделана увеличенная область Европейских стран, вынесенная в отдельный раздел. Здесь подробно указаны даже самые маленькие страны Европы. Например, Люксембург или Монако тут не кажутся крошечной точкой на карте. .

Интересно, что указаны даже земли Антарктиды. Чтобы картой было проще и удобней пользоваться, сделана цветовая привязка территорий и стран. .

Помимо карты пользователи могут воспользоваться приложением дополненной реальности. Здесь можно посмотреть 7 пиктограмм с видеороликами. Также в дополнении к карте идет интересная подборка любопытных фактов о странах и нашей планете. .

Лучший подарок для путешественников.

Интерактивная стирающаяся карта мира - это не только приятное приобретение для себя, но и хороший подарок. Если среди ваших друзей и близких есть заядлые путешественники, можете не сомневаться, они обрадуются такому презенту, учитывающему их увлечение. .

True Map – это подарок, который никогда не стыдно дарить. Карта поставляется в стильном подарочном тубе и не нуждается в дополнительной упаковке. Более того, в комплекте к карте идет специальный стикер, который вы можете подписать и дополнить приятными пожеланиями получателю подарка. Это позволит сделать презент индивидуальным. Такой презент подойдет для любого человека, любящего путешествия, вне зависимости от его возраста и социального статуса.

True Map – это полезный, оригинальный и запоминающийся вариант подарка по любому поводу. Карта вдохновит вас и ваших близких на новые путешествия и поможет сделать ваши путешествия еще более насыщенными и яркими. .

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: стирающаяся карта мира
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True Map - персональная карта путешественника