В Австралии нашли большое скопление следов динозавров

Ученые, специализирующиеся на изучении доисторического времени, всегда пытаются отыскать следы давно вымерших видов животных, чтобы увеличить знания об эволюции на планете Земля и ее истории. Конечно, чем глубже в историю планеты ученые хотят заглянуть, тем с большими препятствиями они сталкиваются, потому что время беспощадно к останкам. Совсем недавно исследователи из Института Квинсленда, который находится в Австралии, на восточном побережье государства удалось найти наиболее массовое скопление отпечатков лап динозавров во всей истории человечества.

По заверениям ученых, эта находка насчитывает отпечатки 23 древних животных. Исследователи из Австралии сообщили, что смогли найти окаменевшие следы на острове Дампер, а их возраст приблизительно равен от 115 до 150 миллионов лет. Огромное разнообразие отпечатков доисторических ящеров на такой маленькой территории обнаружено в первый раз. Также, это самый первый участок в этом государстве, где смогли обнаружить сохранившееся остатки жизни далекого мелового периода.

Исследователи смогли провести подробную перепись всех найденных окаменевших следов, проведя за этой работой 4 года и больше 360 часов для их документации. Учеными было найдено 50 точек с отпечатками лап древних рептилий. Научный сотрудник института Стивен Солсери утверждает, что было обнаружено 6 видов следов хищников, 5 видов следов травоядных, 3 типа следов летающих динозавров и 5 типов следов теропод. Дополнительно им попались двухметровые следы лап травоядных динозавров, которые сейчас являются самыми крупными в мире.

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