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» » В Калининграде 18-летнего парня, пропавшего в конце июня, нашли мёртвым

В Калининграде 18-летнего парня, пропавшего в конце июня, нашли мёртвым

В мире
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Об этом LiveKenig рассказали волонтёры 'Поиска пропавших людей Калининград. В понедельник, 10 июля, в Калининграде нашли мёртвым 18-летнего молодого человека, пропавшего 29 июня. МАМА ЛЮДА'.

В Калининграде 18-летнего парня, пропавшего в конце июня, нашли мёртвым

обнаружили местные жители в районе ул. Андрея С. Волонтёры сообщили, что родственники опознали тело молодого человека. Громовой, около 21:00, в лесополосе. В пресс-службе регионального управления МВД России информацию пока не подтвердили.  На место вызвали полицию.

пропал 29 июня. Андрей С. Л. Около 9:00 молодой человек вышел из дома по ул. Шевцовой и не вернулся. 

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Калининграде 18-летнего парня пропавшего в конце июня нашли мёртвым
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В Калининграде 18-летнего парня, пропавшего в конце июня, нашли мёртвым