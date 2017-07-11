В понедельник на ул. Баграмяна сгорела квартира в высотке

Баграмяна сгорела квартира в четырнадцатиэтажном жилом доме. Вечером в понедельник, 10 июля, в Калининграде на ул. Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области.

На 10 этаже в двухкомнатной квартире загорелся диван. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 20:09. Квартира полностью закопчена.

Для ликвидации пожара привлекались расчёты ПСЧ-1 в составе 13 человек', – говорится в сообщении. 'Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным.

В результате пожара никто не пострадал, добавили в пресс-службе. На место ЧС направили четыре единицы техники.

Материал к публикации подготовил