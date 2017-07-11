«Живой Кёнигсберг»

Разгар сезона отпусков: где подобрать тур по выгодной цене
11-07-2017 11:27  
Бывший директор Центра проектных экспертиз предстанет перед судом за превышение должностных полномочий
11-07-2017 11:04  
Суд не принял кандидатуру эксперта от Егорычевых для оценки нанесенного ими ущерба
11-07-2017 10:14  
Уголовное дело в отношении экс-руководителя правительственного «Центра проектных экспертиз» передано в суд
11-07-2017 09:52  
Павел Буренков уходит с поста руководителя регионального управления ФССП
11-07-2017 09:50  
"Известия": Москва намерена выслать около 30 американских дипломатов
11-07-2017 09:41  
В Калининграде 18-летнего парня, пропавшего в конце июня, нашли мёртвым
11-07-2017 09:37  
В американском штате Невада объявлено чрезвычайное положение из-за нехватки марихуаны
11-07-2017 09:32  
В понедельник на ул. Баграмяна сгорела квартира в высотке
11-07-2017 09:14  
Прибрести запчасти, не отрываясь от смартфона: для калининградцев заработал удобный сервис заказа
11-07-2017 08:06  
Как предупредить рак груди и всегда быть здоровой
11-07-2017 07:58  
Эксперт: сейчас самое время задуматься о покупке жилья
11-07-2017 07:41  
В Калининграде за сутки в ДТП попали три пешехода
11-07-2017 07:37  
С июля на платёжках "Симплекса" будут печатать информацию о публичных слушаниях
11-07-2017 07:36  
"Жуки", дождь и пьяные: калининградцы рассказали, чем им запомнился День города — 2017
11-07-2017 07:31  
» » В Калининграде за сутки в ДТП попали три пешехода

В Калининграде за сутки в ДТП попали три пешехода

В мире
199
0

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.    В понедельник, 10 июля, в Калининграде в ДТП попали три пешехода.

В Калининграде за сутки в ДТП попали три пешехода

Герцена в 13:30. Первое ДТП случилось на ул. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. Под колёса Lexus попал 66-летний пенсионер. Пешехода с травмами увезли в больницу.   

В результате наезда пешеход получила телесные повреждения. Позже, в 14:15 на Советском проспекте Renault сбил 21-летнюю девушку на 'зебре'.  

Куйбышева водитель Citroen, двигаясь задним ходом на автостоянке, не заметил пешехода. А в 15:30 на ул. В результате 23-летний мужчина получил травмы.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В Калининграде за сутки в ДТП попали три пешехода
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В Калининграде за сутки в ДТП попали три пешехода