В Калининграде за сутки в ДТП попали три пешехода

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В понедельник, 10 июля, в Калининграде в ДТП попали три пешехода.

Герцена в 13:30. Первое ДТП случилось на ул. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. Под колёса Lexus попал 66-летний пенсионер. Пешехода с травмами увезли в больницу.

В результате наезда пешеход получила телесные повреждения. Позже, в 14:15 на Советском проспекте Renault сбил 21-летнюю девушку на 'зебре'.

Куйбышева водитель Citroen, двигаясь задним ходом на автостоянке, не заметил пешехода. А в 15:30 на ул. В результате 23-летний мужчина получил травмы.

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