Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области. Бывший директор Центра проектных экспертиз предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.

Полномочия учредителя выполняет региональное министерство строительства, с которым обвиняемый как директор учреждения состоял в трудовых отношениях. 'Учредителем ГАУ 'Центр проектных экспертиз' является Калининградская область. Тем самым директор завысил расходы на оплату труда работникам. 9 декабря 2013 года он внёс в план финансово-хозяйственной деятельности предприятия изменения. рублей. Потом обвиняемый издал приказ о выплате себе материальной помощи на улучшение жилищных условий в 600 тыс. Законных оснований на это у него не было', — пояснили в ведомстве.

Обвиняемый свою вину не признал. В ходе расследования уголовного дела следователи допросили работников учреждения и министерства строительства Калининградской области. 286 УК РФ ('Превышение должностных полномочий') и направлено в суд. Следственными органами завершено расследование уголовного дела по ст.

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