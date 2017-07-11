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В Москве бывший полицейский застрелил сожительницу и покончил с собой

В мире
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Об этом сообщает 'Российская газета'. Во вторник, 11 июля, около 9:00 в офисе охранного предприятия экс-полицейский застрелил сожительницу и покончил с собой.  

В Москве бывший полицейский застрелил сожительницу и покончил с собой

Там работала погибшая. Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями обнаружили на третьем этаже ЧОПа на Алтуфьевском шоссе.  

От ран 45-летняя женщина скончалась. 51-летний мужчина не менее четырёх раз выстрелил в свою подругу. По предварительным данным, конфликт между погибшими произошёл по 'бытовым причинам'. Затем мужчина покончил с собой. Кроме того, мужчина даже работал в той же фирме, что и его подруга, но несколько недель назад уволился. Раньше они состояли в отношениях, а затем расстались.  

Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Погибший мужчина раньше проходил службу в органах внутренних дел. В 2011 году получил наградное оружие — пистолет Макарова. В сентябре 2016 года его уволили по выслуге лет. Из него он и убил бывшую подругу и покончил с собой. 

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Москве бывший полицейский застрелил сожительницу и покончил с собой
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В Москве бывший полицейский застрелил сожительницу и покончил с собой