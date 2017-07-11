Калининградец повздорил с соседкой и попытался сжечь её Volkswagen

Цветочной мужчина пытался сжечь Volkswagen. В ночь на 11 июля на ул. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Калининградской области.

Злоумышленника спугнула сработавшая сигнализация. 58-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил припаркованный автомобиль и попытался его поджечь. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину. От неё проснулись соседи, и подозреваемый попытался скрыться. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшей проверки. Свой поступок он объяснил неприязненным отношением к супруге своего соседа.

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