На Ленпроспекте пассажиры такси и пешеходы устроили массовую драку (видео)

Инцидент зафиксировали камеры системы 'Безопасный город'. В среду, 12 июля, в центре Калининграда пассажиры такси и пешеходы устроили массовую драку.

На записи видно, что на 'зербе' один из пассажиров такси выбежал на дорогу и напал на двоих пешеходов. Сообщается, что драка произошла ранним утром, на Ленинском проспекте.

Мужчина подбежал к зачинщику драки и ударил его. В потасовку вмешался случайный прохожий. В пресс-службе АПК 'Безопасный город' отметили, что выгруженную запись операторы передадут сотрудникам правоохранительных органов для приобщения к делу. Практически сразу же после этого к драке присоединились ещё один прохожий, второй пассажир такси и водитель.

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