Студенческий омбудсмен потребовал проверить законность отчисления из БФУ им. Канта участника акции 12 июня

Канта. Студенческий омбудсмен обратился в Минобрнауки России с требованием проверить законность отчисления студента Олега Алексеева из Балтийского федерального университета им. Об этом сообщает уполномоченный по правам учащихся Артём Хромов.

В выписке из приказа об отчислении Олега Алексеева за 10 июля формулировка причин его отчисления очень расплывчатая и имеет широкую трактовку. 'Сомнение вызывает нарушение порядка применения мер дисциплинарного взыскания, который утверждён приказом Минобрнауки России №185 от 15 марта 2013 г. По словам студента, ему не пояснили эти причины', — сообщили в аппарате уполномоченного по правам студентов.

43 ФЗ 'Об образовании в РФ'). Также при выборе мер взыскания администрация должна учитывать мнение совета студентов (по ст. Без этого наказать студента не могут. Однако, по словам Хромова, Алексеева не знакомили с решением совета обучающихся вуза.

По мнению юноши, это произошло из-за его участия в подготовке митинга 12 июня. 10 июля из БФУ имени Канта отчислили студента юридического факультета Олега Алексеева. И. В БФУ им. Причиной называют совокупность обстоятельств, в том числе нарушения правил внутреннего трудового и учебного распорядка БФУ имени Канта, неуважение к закону и суду в публичном пространстве. Канта отрицают, что это связано с его политической активностью. Кроме того, у Алексеева были проблемы с учёбой и посещаемостью.

Материал к публикации подготовил