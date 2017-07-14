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Студенческий омбудсмен потребовал проверить законность отчисления из БФУ им. Канта участника акции 12 июня

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Канта. Студенческий омбудсмен обратился в Минобрнауки России с требованием проверить законность отчисления студента Олега Алексеева из Балтийского федерального университета им. Об этом сообщает уполномоченный по правам учащихся Артём Хромов.

Студенческий омбудсмен потребовал проверить законность отчисления из БФУ им. Канта участника акции 12 июня

В выписке из приказа об отчислении Олега Алексеева за 10 июля формулировка причин его отчисления очень расплывчатая и имеет широкую трактовку. 'Сомнение вызывает нарушение порядка применения мер дисциплинарного взыскания, который утверждён приказом Минобрнауки России №185 от 15 марта 2013 г. По словам студента, ему не пояснили эти причины', — сообщили в аппарате уполномоченного по правам студентов.

43 ФЗ 'Об образовании в РФ'). Также при выборе мер взыскания администрация должна учитывать мнение совета студентов (по ст. Без этого наказать студента не могут. Однако, по словам Хромова, Алексеева не знакомили с решением совета обучающихся вуза.

По мнению юноши, это произошло из-за его участия в подготовке митинга 12 июня. 10 июля из БФУ имени Канта отчислили студента юридического факультета Олега Алексеева. И. В БФУ им. Причиной называют совокупность обстоятельств, в том числе нарушения правил внутреннего трудового и учебного распорядка БФУ имени Канта, неуважение к закону и суду в публичном пространстве. Канта отрицают, что это связано с его политической активностью. Кроме того, у Алексеева были проблемы с учёбой и посещаемостью.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Студенческий омбудсмен потребовал проверить законность отчисления из БФУ им. Канта участника акции 12 июня
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Студенческий омбудсмен потребовал проверить законность отчисления из БФУ им. Канта участника акции 12 июня