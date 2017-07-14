«Спецгазавтоматика» Виктора Огиенко приступила к строительству модульной газовой котельной в Пионерском

14-07-2017 01:30

В Калининграде ищут подрядчика для строительства дороги, соединяющей Окружную и Чкаловск

13-07-2017 17:09

Учёные: пыль приводит к ожирению

13-07-2017 16:55

К делу о драке на Ленинском проспекте подключился Следственный комитет

13-07-2017 16:23

Порошенко назвал единственный инструмент для решения конфликта в Донбассе

13-07-2017 15:48

В Калининграде прохожие спасли выпавшего из автомобиля котёнка, которому оторвало хвост

13-07-2017 15:27

Студенческий омбудсмен потребовал проверить законность отчисления из БФУ им. Канта участника акции 12 июня

13-07-2017 15:10

Исследование: Для приобретения квартиры калининградской семье необходимо копить более 6 лет

13-07-2017 14:09

Инвестиции в проект добычи соли при расширении калининградского газового хранилища составили 2,5 млрд руб.

13-07-2017 13:48

В Калининграде снова потерялся говорящий попугай жако, пойманный две недели назад (фото)

13-07-2017 13:25

ФАС проверит кафе в российских аэропортах после жалоб на завышенные цены

13-07-2017 13:02

С воскресенья на понедельник в Калининграде разведут Юбилейный мост

13-07-2017 12:25

ЦБ: активный отзыв лицензий у банков повышает финансовую устойчивость

13-07-2017 11:49

Правительство намерено лишить лицензии калининградскую УК, которая обслуживает 186 домов

13-07-2017 11:43

ГИБДД разыскивает водителя, сбившего на перекрёстке ул. Грига и ул. Фрунзе пенсионерку

13-07-2017 11:26