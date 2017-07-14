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В мире
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К делу о драке на Ленинском проспекте подключился Следственный комитет
В мире
Автор:
dess
Вчера, 16:23
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Материал к публикации подготовил
dess
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Теги:
К делу о драке на Ленинском проспекте подключился Следственный комитет
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К делу о драке на Ленинском проспекте подключился Следственный комитет