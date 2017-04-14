На Украине горят склады с боеприпасами

В городе Балаклея на Украине снова начали детонировать боеприпасы на складах одной военной части. Специалисты утверждают, что основной причиной могла послужить провокационная диверсия. По сообщениям украинских новостных агентств, информация о чрезвычайном происшествии начала приходить около четырех часов ночи. Руководство районной администрации подтвердило сообщения о детонации боеприпасов. Началась эвакуация из близлежащих населенных пунктов. Информации о пострадавших пока не поступало.

Новостной портал Glavnoe.ua, ссылаясь на достоверные источники информации, пишет, что жители в скором порядке покидают район горящих складов, которые размещены на территории военной части. Как говорят очевидцы происшествия, сотовая связь в городе отсутствует или перегружена, а обычная телефонная связь работает крайне нестабильно. Из города Балаклея выезжает большое количество автомобилей, поэтому уехать из него очень сложно. Горожане, живущие близко от складов с боеприпасами, спасаются в многочисленных бомбоубежищах. В городе почти не осталось целых застекленных окон.

Стоит отметить, что в городе Балаклея расположен самый крупный в государстве склад артиллерийских боеприпасов, в котором находятся снаряды больших калибров. До этого были сообщения, что в этом городе основная масса снарядов с истекшим сроком хранения, а на утилизацию не хватает финансовых средств. В прошлом году Генеральный штаб Украины заявлял о многочисленных попытках поджога складов с боеприпасами в городе Балаклея. Слаженными действиями командного и личного состава части данную диверсию удалось не допустить. Вся ситуация была взята под контроль, а на место чрезвычайного происшествия для дальнейшего выяснения причин была направлена специальная комиссия, которую возглавлял заместитель начальника Генерального штаба Украины. Абсолютно все военные части вооруженных сил были переведены на усиленную охрану.

Военный прокурор Украины назвал причиной чрезвычайного происшествия заранее подготовленную диверсию. Как он заявил, возгорание началось сразу во многих местах. Сейчас принимаются все необходимые меры для нахождения очевидцев пожара.

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