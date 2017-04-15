На Украине арестовали торговый корабль за контрабанду

Судьи Малиновского района города Одесса постановили конфисковать в пользу государства судно, задержанное за заходы в различные порты Крымского полуострова. Про это сообщают источники в военной прокуратуре Южного округа Украины. Корабль Sky Moon, находящийся под юрисдикцией Танзании, был задержан морской пограничной службой Украины в конце ноября прошлого года на реке Дунай при следовании из Севастополя в порт Молдавии. На судне находилось 10 членов экипажа, которые являются гражданами Сирии. Руководство Генеральной прокуратуры Украины заявляет, что на капитана давно уже заведено уголовное дело, а другие члены команды будут привлечены только к административной ответственности.

Верховный суд обвиняет капитана в перемещении вне государственного таможенного контроля с территории Крымского полуострова не менее трех тысяч тонн не очищенной соды и утвердил постановление о конфискации в пользу Украины всей продукции, которая оценивается в 19 миллионов гривен, что приравнивается к сумме в 700 тысяч долларов. Дополнительно суд решил конфисковать и само морское судно, используемое для совершения данного преступления. Об этом сообщает пресс-центр Военной прокуратуры Украины. Это была самая крупная партия товаров во всей истории правоохранительных структур государства, которую смогли конфисковать по решению суда за грубые нарушения таможенных правил. В прокуратуре заявили, что Верховный суд в первый раз одобрил решение о конфискации корабля.

Также стоит отметить, что предстанет перед судом и понесет уголовную ответственность не только капитан корабля, но и руководитель транспортной компании, который является гражданином Молдавии. Сейчас также обсуждается вопрос об открытии уголовного дела на представителя владельца корабля, организовавшего данный рейс в преступных целях. Смотря на результаты расследования, военная прокуратура собирается официально уведомить правительство Чехии о нарушениях зарегистрированной на ее территории транспортной компанией санкций Европейского Союза по полному запрету любой торговли с Крымским полуостровом.

Крупные порты Крымского полуострова в Керчи, Феодосии, Евпатории, Севастополе и Ялте были закрыты для международной торговли Министерством инфраструктуры Украины в начале июня 2014 года.

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