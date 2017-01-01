Ученые открыли новые свойства графена

Графеном называется определенный слой атомов чистейшего углерода. Сейчас его считают наиболее прочным материалом на свете. Его толщина настолько мала, что он в миллионы раз тоньше человеческого волоса. Ученые давно рассматривают его в качестве двухмерного материала. Даже несмотря на огромную стоимость графена, именно благодаря его неповторимым свойствам и разноплановости сфер применения, он довольно быстро смог стать самым популярным изобретенным наноматериалом.

Популярное научное издание Open Physics опубликовало статью исследователя из Индии, в которой подробно рассматриваются необычные свойства по самовосстановлению графена. Они способны помочь при создании очень гибких дисплеев, которые могут имитировать способность к самолечению кожи человека. Уже давно обсуждаются перспективы применения графена для производства качественной кожи для медицинских операций.

Человеческая кожа всем известна своей феноменальной способностью к восстановлению, но до этого момента воспроизвести это свойство с применением разработанных материалов представлялось абсолютно невозможным. Изготовленная кожа электронных роботов сильно подвержена трещинам и порывам. Современные исследователи смогли предложить новую разработку, в которой субнаносенсор из графена применяется для того, чтобы убрать повреждение в искусственной коже не только при ее образовании, но и при образовавшемся порыве. Эта технология способна применяться в электронных компонентах будущего.

Как определили ученые, восстановление способно происходить при спонтанной рекомбинации связей в материале. Такая способность ограничивается только максимальной шириной порыва. Исследователи провели опыты с одинарным слоем графена с наличием многих дефектов. Это были трещины и пустоты в разных местах полотна. Оказалось, что при прекращении воздействия нагрузки, графен постепенно начинал восстанавливаться. Этот процесс мог продолжаться независимо от характера повреждений листа.

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