Ученые смогли изобрести новое лекарство

Довольно часто в современной медицине большую опасность представляет не сама болезнь, а ее последствия и осложнения. Например, при качественной и профессиональной помощи при инфаркте плохого влияния такого заболевания можно совсем избежать. По сообщениям популярного медицинского издания Medical Xpress, совсем недавно команде исследователей из Квинследского института и Университета Мониша, которые находятся в Австралии, удалось синтезировать белок, отвечающий за осложнения в мозге человека после перенесенного инфаркта.

Этот белок называется Hi1a. Он способен блокировать кислотные и чувствительные каналы ионов. Такие структуры отвечают за увеличение повреждений мозга человека после болезни. Исследователи прочат своему изобретению большое будущее и полагают, что теперь смогут разработать самые лучшие методы лечения. При испытаниях ученые определили, что веденная на протяжении 9 часов после инфаркта малая доза этого средства поможет уберечь ткани мозга и улучшит неврологическое состояние больного. Этот белок способен предотвратить развитие последствий даже в тех частях тканей, которые наиболее пострадали от недостатка кислорода. Ведь поражения подобных частей являются необратимыми, так как клетки быстро погибают из--за недостатка питательных веществ.

Ученые уверены, что сумели найти хороший способ, чтобы свести к минимуму худшие последствия инфаркта. Каждый год более 6 миллионов человек, которые перенесли инфаркт, остаются навсегда инвалидами, а погибает намного больше. Перерыв между критическим состоянием клеток и их смертью, который возникает при введении нового средства, способен дать достаточное количество времени, чтобы суметь оказать больному неотложную помощь. При таких невероятных результатах, им нужно и дальше проводить опыты, чтобы поскорее сделать готовую к применению сыворотку, способную в будущем спасти очень много жизней.

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